Este sábado promete ser quente com nuvens a norte e vento nos extremos

Este vai ser um sábado com a continuação de tempo quente na Região, caracterizado entre o céu em geral pouco nublado nas vertentes sul e muito nublado a norte da ilha da Madeira, e vento nos extremos, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A temperatura máxima do ar no Funchal poderá hoje chegar aos 29ºC, e no Porto Santo aos 26ºC, sendo que as mínimas junto à orla costeira manter-se-ão acima dos 20ºC.

“Períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco

nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, sendo por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira” é a previsão geral do IPMA.

Na região do Funchal, espera-se “céu pouco nublado” e “vento fraco (inferior a 15 km/h)”.

Quanto ao estado do mar, na costa norte “ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros a partir da tarde”. Na costa sul “ondas de sueste com 1 metro”.

A temperatura da água do mar 23/24ºC convida ida a banhos.

Recorde-se que o arquipélago da Madeira está, até às 21 horas de amanhã, domingo, sob aviso amarelo por causa do tempo quente.