Esta sexta-feira o movimento ‘coletes amarelos’ sai à rua em protesto

Manifestação dos ‘coletes amarelos’ no Funchal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que, devido a diversas acções de protesto do movimento ‘coletes amarelos’ previstas para amanhã (dia 21 de Dezembro) poderão acontecer alguns constrangimentos na circulação automóvel, em vários pontos do país.

Na Madeira o porto cítrico será a Rotunda do Infante, no Funchal.

“A PSP, no âmbito das suas atribuições e competências legais, desenvolverá todas as acções necessárias para garantir a segurança, ordem e tranquilidade públicas, bem com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nomeadamente estabelecendo um equilíbrio entre o exercício do direito de manifestação e o direito à livre circulação, em especial à circulação rodoviária”, realça em nota de imprensa.

Apresentação de cumprimentos de Boas Festas

O Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos de Boas Festas, pelas 11 horas, ao presidente e membros do XII Governo Regional.

Pelas 15 horas desloca-se ao Paço Episcopal para apresentar cumprimentos de boas festas ao Bispo do Funchal, António Carrilho.

Ajuda às famílias carenciadas da Calheta

O Grupo AFA entrega à Santa Casa da Misericórdia da Calheta, 200 vales de compras de 100 euros/cada para que a instituição de solidariedade social distribua pelas pessoas mais carenciadas do concelho da Calheta.

O ato simbólico da entrega deste donativo acontecerá, pelas 16 horas, na sede da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, no sítio da Estrela da Calheta, e contará com as presenças dos administradores do Grupo AFA, Ricardo Farinha e José Manuel Pereira, e do vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, Mário Nunes.

Apresentação de cumprimentos de Boas Festas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acompanhado pelos membros do Governo Regional, apresenta, esta sexta-feira, o cumprimento de Natal ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, pelas 10h30, e ao Representante da República, Ireneu Cabral Barreto, pelas 11 horas, e ao Bispo do Funchal, António Carrilho pelas 12 horas.

Exposição ‘By Teresa Gonçalves’

Teresa Gonçalves Lobo inaugura esta sexta-feira, uma exposição de arte no Garden Room do Belmond Reid’s Palace.

A exposição denominada ‘By Teresa Gonçalves’, é composta por desenhos a tinta da china, pastel, grafite e carvão realizados entre 2009 e 2018. Algumas das obras expostas, pertencem a uma série de desenhos recentemente apresentadas na exposição ‘da leveza do sonho’ que esteve patente na Galeria das Salgadeiras em Lisboa.

A exposição prolonga-se até ao dia 17 de Janeiro de 2019. Poderá ser vista diariamente das 9h às 14 horas, alargando o horário também das 17h às 19 horas, às quintas e sextas-feiras. A exposição está encerrada nos dias 24, 25, 26 de Dezembro e 1, 6 e 13 de Janeiro.

Quim Barreiros na Calheta

A noite do Mercado da Calheta recebe o artista nacional Quim Barreiros, que sobe a palco pelas 22 horas. Entrada gratuita.

Concerto de Natal

O Coro de Câmara da Madeira fará o seu segundo concerto de Natal, no âmbito das Festas de Natal e Fim de Ano na Madeira, pelas 21 horas, na Placa Central do Funchal.

Mercadinho de Natal

Abertura do Mercadinho de Natal, iniciativa organizada pela Câmara Municipal do Porto Santo, pelas 20 horas. Evento conta com a presença da secretária do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Concerto ‘Make a Christmas Statemet”

O Madeira shopping recebe, pelas 19h30, um concerto de um projecto apresentado pelo pianista Sérgio Pão e pela cantora Vânia Banganho, que conta ainda com a participação do baixista Miguel Marques e o perssionista Caio Oliveira. Com várias surpresas, o quarteto apresenta um registo intimista e musical de temas natalícios, com uma grande diversidade de géneros musicais.