Esta sexta-feira conheça as realidades educativas das regiões insulares nas Novas Conferências do Casino

Novas Conferências do Casino

O Centro de Congressos da Madeira acolhe, pelas 9 horas, uma conferência que tem como tema ‘Educar e Formar no Atlântico (Açores – Canárias – Madeira)’.

As três regiões apresentam realidades educativas específicas. Tal facto não perturba o cumprimento integral das respectivas políticas nacionais de Educação. Todavia, o contexto particular de regiões insulares e periféricas, gera constrangimentos e coloca desafios específicos, que importa conhecer, dimensionar e perspectivar adequadamente, na lógica do desenvolvimento económico e da coesão social.

A Conferência propõe-se ouvir os responsáveis governamentais pela Educação destas regiões insulares e debater a problemática, no intuito de serem alcançados contributos relevantes para o conhecimento e a acção no campo educativo destes arquipélagos da Macaronésia.

Pedro Ramos reúne-se com SIM

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, reúne-se, pelas 12 horas, com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), nas instalações da Secretaria Regional da Saúde.

Na reunião, para além dos elementos do SIM, participam a presidente do Conselho de administração do SESARAM, Maria Tomásia Alves e a coordenadora do ACES (Agrupamento dos Centros de Saúde da RAM), Perpétua Ramos.

O assunto da reunião está relacionado com as novas orientações sobre a organização dos horários dos médicos de Medicina Geral e Familiar, publicadas recentemente pelo Serviço de Saúde da RAM.

Agenda da Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Audição Parlamentar sobre ‘A ADSE e o tratamento dos seus beneficiários na Região Autónoma da Madeira’, com a presença do Senhor Presidente do IASAÚDE - IP - RAM – Herberto Jesus.

Reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto, pelas 14h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discussão na Especialidade da Proposta de Decreto Legislativo Regional que “Define os termos e a forma como se processa a recuperação do tempo de serviço prestado em funções docentes abrangido pelo disposto nas Leis n.ºs. 43/2005, de 29 de agosto, 53- C/2006, de 29 de dezembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro, 83-C/2013, de 31 de dezembro, 82-B/2014, de 31 de dezembro, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 31 de dezembro”;

‘Aldeia de Natal’ chega ao Funchal

Abertura da edição deste ano da ‘Aldeia Natal’, pelas 16h30, ma Praça do Município. Uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e da ACIF (Associação do Comércio e Indústria do Funchal), que decorrer entre os dias 7 de dezembro e 6 de janeiro.

A abertura será marcada pela tradicional chegada do Pai Natal ao Funchal. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

Sensibilização de boas práticas ambientais

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, participa pelas 15h30, na zona do Posto Florestal do Poiso, numa acção de sensibilização dirigida à população para as boas práticas florestais e ambientais.

Lançamento do ‘Diário de Uma Aventura no Portugal Católico’

O salão nobre da Câmara do Funchal acolhe, pelas 18 horas, a sessão de lançamento da obra ‘Diário de Uma Aventura no Portugal Católico’, da autoria de Luísa Antunes Paolinelli, com coordenação dos conteúdos históricos de Cristina Trindade, ilustrações de Gonçalo Ferreira de Gouveia e prefácio dos professores José Carlos Seabra Pereira e José Eduardo Franco.

O livro tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Câmara Municipal de Viseu, entre outras entidades. Publicado pelas Edições Esgotadas, este volume tem como público-alvo os mais jovens, mas pode-se considerar um livro para todas as idades. A apresentação estará a cargo da directora regional da Cultura dos Açores, Susana Goulart Costa, especialista de história da igreja.

Exposição de cartões de boas-festas

Sessão de abertura da exposição temporária ‘Os Nossos Cartões de Boas-Festas, Viagem aos anos 50 e 60 do séc. XX’, pelas 18 horas, no Museu de Imprensa-Madeira.

A exposição transporta-nos para um tempo em que os cartões de boas-festas eram uma prática de comunicação dominante na quadra natalícia.

Esclarecer o ‘Orçamento com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apresenta à população de São Vicente, as principais medidas de apoio às famílias e empresas, previstas no Orçamento Regional para 2019.

A sessão de esclarecimento tem lugar, pelas 18 horas, na sala multiusos da Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.

ACTIVIDADES CULTURAIS E DE ANIMAÇÃO

A obra ‘Receitas Celestiais. Dos amigos dos jesuítas’ é apresentada às 17 horas, na placa central da Avenida Arriaga.

Em parceria com a Casa da Cultura - Quinta do Revoredo (Santa Cruz), os MFF Screenings exibem uma sessão especial do filme ‘Olhar/Ver Gérard, Fotógrafo’, de entrada livre, que decorrerá exclusivamente na Quinta do Revoredo, pelas 18 horas.

BBC promove dois actos independentes, que se complementam: às 18h30 arranca na esplanada a selecção musical com Ventania & Amor, El Tigre e O Cumbia; e no 1.º andar do número 1 do Largo do Socorro estão em residência António Dantas e Raul Albuquerque, no T1|BBCalling que apresentam, a partir das 19h35, ‘Delírioente - ensaio para desastre in|certo’.

Espectáculo de comédia ‘Mais respeito que sou tua mãe!’, com Joaquim Monchique, sobe ao palco do auditório do Centro de Congressos da Madeira, pelas 21 horas. No sábado há nova sessão. Trata-se de uma iniciativa do DIÁRIO, com a produtora Força de Produção.

O Espaço 116 promove, às 21 horas, um evento dedicado à Sétima Arte: pelas 21 horas exibe o clássico ‘Romance de Natal’.

O estilista João Pedro apresenta a colecção de fim de ano, intitulada ‘Rise Up’, num evento a decorrer na ‘passerelle’ do Babel Diskool (entreposto da Cancela), pelas 21 horas, com a participação dos ex-concorrentes do ‘reality-show’ da TVI ‘Love On Top’. O evento será ainda abrilhantado por artistas regionais, como as cantoras Carolina Silva e Isabel Gonçalves e as ginastas do Marítimo, que estão a ser coreografadas por Michelle Salzano. Após o desfile, a animação continua com a actuação de João Vinagre e as suas bailarinas, assim como com as DJs convidadas do continente ‘Mastersisters’.

Espectáculo de dança ‘O Aqui’, uma criação CiM - Companhia de Dança, para ver às 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Arranca a animação do Circo Mundial no Cais 8, no Funchal. Até dia 14 há só uma sessão às 21h30. A partir daí haverá mais sessões por dia.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se a entrega anual de prémios. Depois há karaoke.

A discoteca Copacabana faz a festa ‘Ladies Fever’, com oferta de 3 bebidas a todas as mulheres que entrem antes da 1 hora. O DJ Luís Gonçalves será responsável pela selecção musical. No Garden actua o DJ Michael C.

Discoteca Jam propõe a festa ‘Lusofonia’, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Já o clube Marginal contará com a selecção musical do DJ Hernandez.