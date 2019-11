Espanhóis realizam pesquisa oceanográfica na zona das Selvagens

O navio da armada espanhola ‘Hespérides’ vai realizar, no próximo ano, uma campanha de estudo oceanográfico numa área da Zona Económica Exclusiva de Espanha situada a norte das Canárias, próxima das ilhas Selvagens. O programa denominado ZEEE 2020 prevê a realização de pesquisas no mar entre 17 de Maio e 16 de Junho, com um intervalo entre 29 e 31 de Maio para uma escala no porto do Funchal.

Espanha apresentou à Organização das Nações Unidas (ONU) uma proposta para acrescentar cerca de 300 mil km2 ao seu território marítimo, abrangendo as Selvagens. Este território do arquipélago da Madeira fica a 165 quilómetros de Tenerife e a 280 quilómetros da Madeira.

A última visita do ‘Hespérides’ ao Funchal teve lugar a 7 de Junho passado.