Escolas da Madeira com desafio de “capacitar alunos a serem criativos e responsáveis”

O Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia esteve hoje na abertura do 1.º Encontro Regional Intercalar das Escolas Associadas da UNESCO, que decorreu na Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Caniço.

Jorge Carvalho sublinhou o envolvimento crescente das escolas madeirenses em múltiplos projectos através de uma forte aposta na formação das crianças e jovens enquanto cidadãos, projectada por uma escola que se apresenta “atenta, capaz, competente, mas que procura, acima de tudo, extravasar os limites da sala de aula e os limites da escola” para poder desempenhar o seu papel.

O governante salientou que são as escolas que capacitam os alunos a serem cidadãos globais, criativos e responsáveis, referindo ainda que é através da educação que “transformamos o indivíduo e criamos condições para que a dignidade da pessoa humana possa ser respeitada e exercida”, criando, em simultâneo, uma “sociedade mais capaz, mais competente e mais coesa”.

Por tudo isto, garantiu que a Secretaria Regional da Educação “está sempre disponível para apoiar os projectos educativos das escolas”, apoiando também os projectos escolares que vão além do currículo.

Agradeceu o empenho dos professores pois sem eles não é possível atingir estes objectivos.

Recorde-se que a iniciativa está subordinada ao tema ‘Transformar o nosso mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável’.