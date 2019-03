Escola Visconde Cacongo acolhe cerimónia do hastear da bandeira Eco-Escolas

A EB1/PE Visconde Cacongo irá realizar no dia 25 de Março, pelas 14h30, a cerimónia do hastear da bandeira Eco-Escolas.

Esta iniciativa decorre no âmbito do Dia Eco-escolas e do Dia Mundial da Árvore e da Floresta, contando com a presença de algumas entidades regionais.

O Programa Eco-escolas visa consciencializar toda a comunidade educativa para questões relacionadas com o ambiente, sendo desenvolvidas ao longo do ano diversas actividades na escola, através de visitas de estudo e acções de sensibilização.

De realçar ainda que a EB1/PE Visconde Cacongo é uma Eco-escola desde o ano lectivo 2011/12.