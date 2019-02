Escola Profissional das Artes da Madeira é a grande vencedora do concurso EUROSCOLA 2019

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira foi o vencedor do Concurso EUROSCOLA 2019, que se realizou no passado dia 26, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com o tema ‘Eleições Europeias: assumir responsabilidades e escolher o futuro’.

Promovido pelo Parlamento Europeu em parceria com a Assembleia da República, o Concurso EUROSCOLA destina-se às escolas que participam no Parlamento dos Jovens ¬ Ensino Secundário. Trata-se de um concurso organizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e pelas direcções regionais de juventude, designadamente a Direcção Regional de Juventude e Desporto da Região Autónoma da Madeira, e pelo Gabinete de Informação do Parlamento Europeu, com a colaboração da Assembleia Legislativa.

A edição deste ano contou com a participação de sete estabelecimentos de ensino que concorreram através de um trabalho escrito e oral. Os vencedores foram o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira (1.º lugar), a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral (2.º lugar) e a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (3.º lugar).

Participaram ainda neste concurso a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, a Escola Básica e Secundária de Machico, a Escola Secundária Francisco Franco e a Escola Secundária Jaime Moniz.

O estabelecimento de ensino vencedor da Sessão Regional do Concurso EUROSCOLA 2019 irá participar no concurso a nível nacional, que decorrerá no dia 20 de Maio na Assembleia da República, altura em que será seleccionada a escola portuguesa para a fase final do Concurso, em Estrasburgo.