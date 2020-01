A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia organiza esta sexta-feira, 24 de Janeiro, às 9 horas, através da Direcção Regional de Educação, a IV Conferência Diversidades – Liderança e Educação, na Escola Secundária de Francisco Franco.

Trata-se de um evento protagonizado pela Revista Diversidades, uma publicação electrónica semestral da Direcção Regional de Educação, que tem como objectivo disponibilizar ao público em geral, conhecimento actual, bem como acções e práticas realizadas no âmbito da Educação. Publicada há 16 anos, a Revista Diversidades pretende fomentar o debate científico e profissional, o intercâmbio de ideias, bem como difundir as opiniões de especialistas que proporcionem melhorias ao nível das práticas educativas e formativas. Paralelamente, pretende informar e divulgar estudos e projectos de investigação-ação, desencadeando um espaço de comunicação e de debate de ideias oriundas dos diferentes organismos da sociedade.

Esta conferência pretende proporcionar um momento de reflexão sobre a temática Liderança e Educação, que será protagonizado por quatro convidados e participantes.

Do programa constam as comunicações ‘Autonomia e gestão das escolas - A centralidade da escola no sistema educativo’, de António do Nascimento Pires, presidente do Conselho Executivo da ES Francisco Franco, e ‘Liderança e Educação’, de Idalécia Henriques, psicóloga do Colégio Salesianos do Funchal.

Ana Isabel Freitas, presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária de Jaime Moniz, apresentará a comunicação ‘O exercício da liderança do presidente do Conselho Executivo - Um estudo numa escola secundária’, e Rute Moedas, técnica superior da Direcção de Serviços de Educação Especial, debruçar-se-á sobre ‘Liderança escolar: uma dimensão chave para a Educação Inclusiva’.

Esta iniciativa contará com a presença do Director Regional de Educação, Marco Gomes, entre outras entidades.