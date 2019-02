Escola de Machico vence a 3.ª edição das Olimpíadas da Europa

Depois de ter vencido em 2017 e ter ficado em segundo lugar no ano passado, a Escola Básica e Secundária de Machico voltou a vencer as Olimpíadas da Europa, naquela que é a 3.ª edição do concurso promovido pela Eurodeputada Liliana Rodrigues, em parceria com a Secretaria Regional da Educação.

Na final, que se realizou durante esta tarde, no auditório da reitoria da Universidade da Madeira, os alunos de Machico superaram os da Apel e Gonçalves Zarco.

A entrega de prémios acontecerá no próximo dia 18 de Março, no auditório da reitoria da Universidade da Madeira, numa cerimónia que contará com a presença da eurodeputada Liliana Rodrigues e do Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho.

Criado em 2016, o IncluEuropa pretende promover o conhecimento e o interesse pelos valores europeus nas escolas da região. A edição deste ano conta com a participação de cerca de 300 alunos de 17 estabelecimentos de ensino. Para além das Olimpíadas da Europa, o projecto engloba ainda um concurso de curtas-metragens, este ano, subordinado ao tema ‘Que futuro para a Europa?’. A mostra das películas acontecerá, também, no dia 18 de Março.