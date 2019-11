Escola Básica do Curral das Freiras recebe exercício de sensibilização para o risco sísmico

A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil e a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia realizam um exercício público de sensibilização para o risco sísmico: ‘A Terra Treme’.

A iniciativa surge através do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, no âmbito do Projecto ‘Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos’ das escolas da RAM, que se associaram à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Desta forma, os secretários Pedro Ramos e Jorge Carvalho, visitam amanhã, 15 de Novembro, às 11 horas, a Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das Freiras (edifício do Curral das Freiras).

O objectivo desta acção é capacitar todos os cidadãos nas medidas a adoptar em caso de sismo. Desta forma, a visita inclui a demonstração do exercício ‘3 gestos que salvam: Baixar, Proteger e Aguardar’, sendo imperioso o conhecimento por todos, das medidas preventivas e os comportamentos de autoprotecção a adoptar, antes, durante e depois da ocorrência de um sismo.

O exercício tem a duração de apenas 1 minuto, durante o qual os participantes são convidados a executar os 3 gestos que salvam.

Este ano, o exercício conta com a participação de 85 estabelecimentos escolares da RAM, desde o pré-escolar até ao secundário, agregando um conjunto de aproximadamente 17.000 alunos.