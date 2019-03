Escola Agrícola da Madeira realiza três formações durante o mês de Março

A Escola Agrícola da Madeira realiza, durante este mês de Março, várias formações para o sector agrícola. A primeira está marcada para a próxima quarta-feira, 13 de Março, sobre Alimentação Animal e Gestão. Trata-se, segundo a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, de um curso com a duração de dois dias, dividido entre sessões práticas e teóricas, destinado a produtores e à população em geral.

Logo depois, entre 18 a 22 de Março, a Escola Agrícola desloca-se à Casa do Povo do Porto Moniz para o curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos. Uma formação importante que permitirá ao agricultor obter o cartão para compra e aplicação de produtos fitofarmacêuticos.

Por fim, nos dias 21 e 22, será a vez do curso de Produção Biológica de Animais, com as aulas práticas a terem lugar em explorações de galinhas e abelhas biológicas.

Todos os cursos são gratuitos (ao nível da formação e de transporte) e reconhecidos em todo o território nacional.

A Escola Agrícola da Madeira nasceu para potenciar os sectores agrícola e agroalimentar regionais potenciando maior rendimento ao produtor.

Mais informação complementar disponível através do Facebook da Escola Agrícola da Madeira em www.facebook.com/escolaagricoladamadeira ou por mail: [email protected]