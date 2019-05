Entre o guarda-chuva e o guarda-sol

Não coloque já de parte o guarda-chuva pois embora o Verão se anuncie no horizonte e os dias estejam mais quentes, pedindo praia, hoje há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e zonas montanhosas no final do dia. De resto será uma quinta-feira com períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado durante a tarde, e de vento fraco a moderado do quadrante Norte, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas zonas montanhosas, em especial a partir da tarde.

No Funchal o Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera céu em geral pouco nublado e vento inferior a 15 km/h, com a máxima a chegar aos 24ºC. A este valor chegará também Câmara de Lobos e São Vicente. A Ponta do Sol, Ponta do Pargo, Santa Cruz e Machico vão registar 23ºC.

No Porto Santo e no Caniçal os termómetros não irão além dos 22ºC no extremo superior. Melhor do que o Porto Moniz e Santana que se ficam pelos 21ºC na parte mais quente do dia.

O mar mantém os 19/20ºC. A Norte com ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, a Sul com ondas de Su-Sudoeste com 1 metro.

Apesar da possibilidade de chuva, o Arquipélago está sob risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta. Na Madeira está com nível 10 e no Porto Santo em 9., numa escala de 1 a 11.