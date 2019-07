Empresários apostam menos no alojamento local

Até ao mês de Julho registou-se uma quebra de 35% no registo de novas unidades de Alojamento Local, face ao mesmo período do ano passado. As unidades deste tipo querem integrar o Plano de Contingência do Aeroporto. Estas são as notícias que fazem manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO, que pode consultar nas páginas 2 e 3.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para os Nascimentos em queda na Região. Segundo pode consultar na nossa página 6, a Região encontra-se em contraciclo com o país, uma vez que viu nascer 942 bebés no primeiro semestre do ano, menos 23 do que no período homólogo de 2018.

Na política, as listas para as Regionais agitam os partidos e apresentamos os nomes que encabeçam a CDU. Edgar Silva, Sílvia Vasconcelos e Ricardo Lume ocupam os lugares cimeiros, como pode ler na página 8. Já o PSD vai excluir potenciais secretários de candidatos a deputados, tal como consta da nossa página 9 e, por fim, o PTP aposta em elementos que estavam ligados ao PURP. Saiba mais na página 10.

No nosso final feliz, falamos sobre o Banco Alimentar, que ajuda 7.800 carenciados por ano. Conheça mais pormenores na página 21.

Por fim, o último destaque da nossa primeira página vai para o festival Summer Opening que se encontra esgotado hoje e amanhã. Saiba que sobe a palco na página 36.

