Empresa madeirense ‘FC Climatização’ conquista mercado nacional

A empresa FC Climatização, empresa sedeada no Funchal, abriu no passado mês de Janeiro a sucursal da empresa em Lisboa. É uma empresa única e exclusivamente dedicada ao fornecimento, instalação e manutenção de sistemas de climatização e ventilação em edifícios.

De momento em Lisboa, para além de trabalhos em moradias, apartamento e casas particulares, procede à instalação do sistema de climatização no edifício da REN na Avenida Estados Unidos da América e durante este mês de Junho viu ser-lhe adjudicada a obra do Hotel Blue, situado nos Restauradores em Lisboa. Possivelmente até ao final do ano de 2019 irá realizar outras obras desta envergadura de modo a que possa cimentar a posição que tem no mercado nacional.

Na Região, a empresa trablahou nas obra do hotel Pestana Churchill em Câmara de Lobos, ontem inaugurado, na Decathlon e na remodelação do Hotel Gorgulho. Para além destas empreitadas, está também a instalar o sistema de climatização no Hotel Savoy e no Hotel Turim, no Funchal.