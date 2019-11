Empresa leva pedra da Ribeira de São Jorge

É mais uma polémica envolvendo a retirada de inertes de uma obra da Afavias. Desta vez na Ribeira de São Jorge. Esta é a notícias que faz a manchete da edição de hoje do DIÁRIO.

Uma edição em que o outro grande destaque vai para a decisão da Câmara Municipal do Funchal de não autorizar as barracas de Natal, montadas pela Secretaria Regional do Turismo de Cultura, na Placa Central. Eduardo Jesus já reagiu e transfere a festa para a Praça do Povo.

Tensão semelhante viveu-se na Assembleia Municipal do Funchal, com o orçamento para 2020 a correr sério risco de ser chumbado.

Também com destaque na primeira página a entrevista ao presidente da AITRAM que diz que 400 táxis terão de ser substituídos, até 2025, devido à nova legislação.

A Saúde continua com muitos problemas para acertar com a orgânica e as nomeações. Filomena Gonçalves, indicada para a direcção clínica do SESARAM, só deverá assumir a função em 2020. Entretanto, foi criada uma Direcção Regional da Saúde, mas mantém-se o IASAUDE.

