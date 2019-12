Empresa de formação Camfor em dissolução após 13 anos sem apresentar contas

Uma das mais antigas empresas de formação profissional da Madeira, a Camfor, encontra-se com processo de dissolução em curso, depois de a sociedade faltar ao dever de apresentação de contas anuais desde 2006.

O procedimento administrativo foi desencadeado de forma oficiosa mas pode ser revertido. Para tal, basta que até 27 de Janeiro próximo os sócios entreguem as contas dos últimos sete exercícios (de 2012 a 2018). Os sócios-gerentes eram Jorge Fernandes de Sousa e Maurílio Ferreira.

A sociedade CAMFOR - Empresa de Formação Profissional, L.da foi fundada em Janeiro de 1991, na Camacha, tendo começado por organizar os primeiros cursos para a Casa do Povo local e com recurso a financiamento europeu. Os seus últimos cursos foram organizados há mais de dez anos em parceria com a ASSICOM. Uma colaboração que não parece ter corrido bem, já que terminou com ambas as entidades a interporem em tribunal processos de cobrança de dívida. Primeiro, em 2012, a associação de empresas de construção reclamou o pagamento de 11.356 euros. Dois anos depois era a vez da Camfor exigir à ASSICOM 321.474 euros.