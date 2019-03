Embaixadora da África do Sul em Lisboa esteve na Câmara do Funchal para estreitar relações

Foi com vista à abordagem de questões referentes ao estado actual das relações entre Portugal (mais especificamente a Madeira) e a África do Sul que a Embaixadora daquele país em Lisboa Mmamokwena Gaoretelelwe, reuniu-se hoje com o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O encontro serviu ainda para debater os termos de cooperação em domínios como o comércio, fluxos migratórios e a possibilidade de intercâmbios educativos e culturais entre a cidade do Cabo e o Funchal, cidades geminadas desde 1987.

Nesta apresentação de cumprimentos, foi igualmente relembrada a ligação histórica que o Funchal partilha com a costa africana desde os Descobrimentos, salientando-se a importância estratégia do porto do Funchal para o apoio e abastecimento à navegação, especificamente da maior parte das linhas dos navios de Inglaterra e do continente europeu que seguiam para a África do Sul.

Miguel Silva Gouveia enalteceu o principal elo de ligação entre as duas comunidades, nomeadamente o grande fluxo migratório de madeirenses para aquele país, na segunda metade do século XX, e reiterou que, da parte do Funchal, “tudo continuará a ser feito para que a ligação com a nossa diáspora continue bem viva e para que todos os emigrantes madeirenses na África do Sul sintam essa proximidade”.