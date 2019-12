Eduardo Jesus anuncia criação de nova divisão no Turismo

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, anunciou há instantes, no Colégio dos Jesuítas, a criação de uma nova divisão na Direcção Regional do Turismo. “Pela primeira vez e fruto da aprovação da nova orgânica da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, no seio da Direcção Regional do Turismo passámos a ter uma Divisão de Serviços da Qualificação Turística, uma aposta clara e inequívoca no produto Madeira”, anunciou o governante durante o ‘cocktail’ proporcionado pela sua tutela ao sector turístico “por tudo aquilo que tem dado” à Região.

Segundo Eduardo Jesus esta é “uma divisão de serviços que terá a responsabilidade de olhar para os nossos instrumentos estratégicos” colocando-os “em prática, a monitoriza-los e comunica-los”.

“Muitas vezes não nos apercebemos do trabalho que está a ser feito... A implementação deste plano de requalificação e do ordenamento do turismo merece um reforço na comunicação e é esse prestar de contas que nós assumimos para o próximo ano”, vincou o secretário regional, não esquecendo o incremento de verbas do Governo Regional para a Associação de Promoção da Madeira, na ordem dos 3,5 milhões de euros, ou seja, um aumento de 35% face ao que vinha a ser canalizado.