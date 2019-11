É preciso “ultrapassar o estigma” sobre as pessoas portadoras de doença mental, diz Albuquerque

O Governo Regional tem feito uma grande aposta na área da saúde mental, tendo apoiado as três instituições de saúde mental da Região (Sagrada família, São João de Deus e Câmara Pestana) com cerca de 13 milhões de euros, em 2018.

As contas de Miguel Albuquerque vão mais longe, apontando para um investimento, nos últimos 4 anos, de cerca de 50 milhões na área saúde mental.

Numa visita efectuada esta tarde ao Centro de Reabilitação Psicopedagógico da Sagrada Família, Miguel Albuquerque destacou o “importante papel” desta instituição que tem sido gerida “muito bem” pelas Irmãs Hospitaleiras, tendo salientado os especialistas ligados à saúde, como médicos, enfermeiros e assistentes operacionais de alta qualidade.

Diz ser importante “ultrapassar um estigma existente na nossa sociedade sobre as pessoas portadoras desta doença”, sendo necessário “tentar integrá-los, reabilitá-los e ajudá-los, dentro do quadro de humanização que esta instituição e toda a sociedade devemos ter”.

Quanto aos apoios facultados por cada doente internado, destacou os 43 euros por unidade que é cedido pelo Governo, alertando para a actualização desta verba, no próximo orçamento, podendo chegar aos 47 euros.

O líder do Governo Regional abordou ainda a nova obra que será feita neste espaço, no valor de um milhão e 336 mil euros, referindo que se trata de “mais um passo para dotar esta instituição de melhor capacidade de resposta para o tratamento de reabilitação e acompanhamento dos doentes”, garantindo que “tudo faremos para continuarmos a ser uma vanguarda na prevenção, no tratamento e na reabilitação da doença mental”.

Recordou que a doença mental afecta pessoas habilitadas a fazer um conjunto de tarefas, estando “completamente ultrapassada” a ideia de que o doente mental deve estar fechado e institucionalizado.