O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, presidirá, na quarta-feira (dia 12), à Solene Eucaristia do 505º Aniversário da Criação da Diocese do Funchal, na Sé, às 18h.

Após a missa o bispo irá colocar uma coroa de flores no monumento dos 500 Anos da Diocese.