Dia sem chuva mas cinzento

Céu com períodos de muita nebulosidade, vento fraco, tornando-se fraco a moderado (até 30 Km/h) do quadrante Sul a partir do início da tarde. São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje para a Madeira, bem mais amenas do que as dos Açores, que está a ser afectado pela depressão Julia. No Funchal o céu vai estar igualmente com muitas nuvens ao longo do dia e com vento fraco a tornar-se também moderado depois da hora de almoço. A temperatura máxima será de 19ºC, a mínima de 13ºC, a mesma em Câmara de Lobos. Na Ponta do Sol a máxima é igualmente de 19ºC, a mínima de 14ºC. São os locais mais quentes nesta quarta-feira. Caniçal apresenta-se com temperaturas entre os 13ºC e os 18ºC; Porto Moniz entre os 13ºC e os 17ºC; Machico e Santa Cruz entre os 14ºC e os 18ºC. Santana não vai além dos 17ºC, desce aos 11ºC de mínima. São Vicente volta a ser dos locais mais frios com mínima de 9ºC. A máxima chega aos 17ºC. No Porto Santo a temperatura mínima será de 12ºC a máxima de 18ºC.

Quanto ao mar, espere na costa Norte ondas de Norte com 2 a 3 metros, passando a ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros a partir do início da tarde. Na costa sul o ma estará mais calmo com ondas de Sudoeste com 1 metro. A temperatura da água hoje é de 18ºC/19ºC.