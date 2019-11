Dia mais frio, cinzento, com chuva, vento e mar agitado

A previsão para hoje do Instituto Português do mar e da Atmosfera fica marcado pelos avisos amarelo e laranja emitidos para o arquipélago, o amarelo em vigor desde pouco depois das 7 horas da manhã de hoje e até às 3 horas de amanhã para o vento na costa Norte e para a agitação marítima a partir do meio-dia desta sexta-feira e até às 6 horas de amanhã também a Norte e no Porto Santo. Neste momento e até ao meio-dia os avisos para agitação marítima na costa Norte e no Porto Santo são mais graves estão no nível laranja, com previsão de ondas de Norte com 5 a 6 metros podendo atingir 10 metros de altura máxima. Na costa Sul, já está em vigor um aviso amarelo para vento nos extremos Oeste e Leste, com rajadas até 80 km/h, mantém-se até às 3 horas de amanhã.

Hoje o dia será cinzento, estão previstos aguaceiros, sobretudo nas vertentes Norte e terras altas e como referido vento, moderado a forte (20 a 40 km/h) de Norte/Nordeste, soprando forte (35 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 90 km/h, e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 80 km/h. Está prevista ainda pequena descida da temperatura máxima.

No Funchal conte com muitas nuvens, sem chuva. O vento será fraco e a temperatura máxima também vai descer um pouco, até aos 22ºC, 20ºC no Porto Santo. As mínimas são de 17ºC e 16ºC, respectivamente. Mais quente está o Lugar de Baixo, com valores entre os 18ºC e os 23ºC. Câmara de Lobos estará igual ao Funchal. Caniçal chega aos 19ºC de máxima, Machico e Ponta do Pargo aos 20ºC e Santa Cruz e Porto Moniz aos 21ºC. Santana e São Vicente são localidades mais frias, com 15ºC-18ºC e 15ºC-19ºC.

No mar, a temperatura não sofreu grandes alterações, segue nos 22ºC. A Norte, as ondas vão diminuir de tamanho ao longo do dia, dos 5 a 6 metros para 4 a 5 metros a partir da tarde.

Na costa Sul, serão de Sul com 1,5 a 2,5 metros.