Deputados do PS-M na Assembleia da República querem avaliar convergências das taxas aeroportuárias

Os deputados do PS-Madeira à Assembleia da República reuniram-se, hoje, com a direxção da Associação Comercial e Industrial do Funchal e informaram que deram entrada a um projecto de resolução a recomendar ao Governo da República que seja feita uma avaliação do princípio que previa uma convergência das taxas aeroportuárias do aeroporto da Madeira com os restantes aeroportos nacionais.

Carlos Pereira lembrou que uma das contrapartidas da venda da ANAM à Vinci,em 2013, era a referida convergência, fazendo baixar as taxas do aeroporto da Madeira, tornando-o mais competitivo.

“Nós não sabemos se este compromisso que existia entre a Região, o Estado e a ANA, na sequência da venda, está a ser cumprido ou não. O que nós temos observado é que os diferentes operadores e as autoridades da RAM têm-se queixado com taxas aeroportuárias elevadas e que as mesmas comprometem a vinda de novas companhias”, sublinhou Carlos Pereira.