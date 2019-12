Deputados do PS-M associam-se a voto de congratulação sobre o sector do Turismo

Os deputados do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, associam-se a um voto de congratulação apresentado pelo PS sobre o reconhecimento internacional ao sector do Turismo em Portugal.

A posição dos deputados madeirenses (Carlos Pereira, Olavo Câmara e Marta Freitas) tem em conta o reconhecimento ao sector a nível nacional, mas, em particular, a nível regional, dada a distinção da Madeira como melhor destino insular do mundo, galarão atribuído pela quinta vez consecutiva, repetindo o feito verificado em 2015, 2016, 2017 e 2018. Isto depois de a Região ter sido distinguida também como melhor destino insular da Europa, na gala ocorrida em Junho, no Funchal.

Segundo nota do Partido Socialista, a iniciativa parte do facto de Portugal ter vindo a registar, nos últimos anos, um crescimento sustentado da actividade turística, alcançando máximos históricos em vários indicadores de procura. Um crescimento que tem acontecido durante todo o ano e ao longo de todo o território, contribuindo também para a coesão territorial.

O voto de congratulação aponta que o desempenho do turismo português e os resultados alcançados decorrem “da acção de empresas, entidades e trabalhadores, no quadro de uma estratégia consensualizada para o turismo nacional – a Estratégia Turismo 2027 - que tem vindo a ser implementada pelos vários atores públicos e privados”, salienta a mesma nota, destacando o facto de, no passado dia 28 de Novembro, Portugal ter sido eleito, pela terceira vez consecutiva, o melhor destino turístico do mundo na Gala dos World Travel Awards, bem como, também pela terceira vez consecutiva, o ‘Melhor Organismo Oficial de Turismo do Mundo’.

O voto de congratulação enaltece também os territórios/destinos regionais distinguidos, nomeadamente a Madeira como Melhor Destino Insular (pela quinta vez consecutiva); Lisboa como Melhor Destino City Break, e os Passadiços do Paiva como Melhor Atração Turística no segmento ‘aventura’.

Por outro lado, é apontado igualmente o facto de os Açores terem sido distinguidos como a 1ª Região do País certificada como Destino Turístico Sustentável, e o 1º e único arquipélago do mundo com esta certificação, concedida pelo Conselho Global de Turismo Sustentável.

Face a estes considerandos, a Assembleia da República congratula os Governos nacional e regionais, as autarquias, as empresas e instituições que, direta ou indiretamente, atuam na área do turismo, bem como a todos os que, coletivamente, dão o seu contributo para que Portugal seja considerado o melhor destino turístico do mundo.