Deputado Orlando Fernandes reúne-se com grupo Four Views a propósito da taxa turística do Funchal

O deputado municipal independente na Câmara Municipal do Funchal (CMF) Orlando Fernandes dá continuidade, esta quinta-feira (20 de Fevereiro), às audições junto do sector do Turismo a propósito da taxa turística do Funchal, cujo regulamento se encontra em consulta publica até ao próximo dia 16 de Março de 2020.

Hoje, pelas 15 horas, reúne com o grupo Four Views, no Hotel Four Views Monumental.

“Esta minha iniciativa tem sido acolhida, pelos convidados para as reuniões já decorridas e a decorrer, como um excelente contributo para manifestar a sua opinião relativamente á matéria em discussão”, justifica o deputado, que já se reuniu com a ACIF e com André Barreto, administrador e director Geral da Quintinha de São João (Funchal).

Orlando Fernandes relembra ainda que “o sector do Turismo é de relevante importância e primordial para a economia da Região, gerando receitas importantíssimas não só para o turismo como para outros sectores com ele interligados e para a receita fiscal regional”.

Estas reuniões estão programadas até ao final da próxima semana.