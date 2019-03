Delegação de Jersey deixa ‘formulário’ para pedido de residência após o Brexit

A vice-presidente da Assembleia Legislativa Fernanda Cardoso recebeu, esta tarde, uma delegação de Jersey composta pelo Bailiff daquela ilha (chefe do governo), William Bailhache e pelo Chief Minister (presidente do parlamento e do Tribunal), John Le Fondre que estão na Região para contactos com diversas entidades. Na audiência foram trocadas informações sobre o sistema legislativo da Madeira e daquela ilha britânica do Canal da Mancha e feita uma visita ao parlamento regional.

Entre os assuntos discutidos com Fernanda Cardoso, o destaque vai para o ‘Brexit’, a saída do Reino Unido da União Europeia que continua a ser uma incógnita. Em Jersey, tal como no Reino Unido, as dúvidas persistem e os últimos dias não contribuíram para o seu esclarecimento.

William Bailhache e John Le Fondre aproveitaram o encontro - têm mais audiências com o Governo Regional - para lembrar que os madeirenses que vivem há mais anos em Jersey têm a partir de 2020, a residência garantida, mas terão de solicitar esse direito junto da autoridades. Para isso, foi entregue na ALM um formulário com os passos que devem ser dados e que será divulgado junto da comunidade madeirense em Jersey.

Em relação aos outros estrangeiros que estão há menos tempo naquele território, também ficou a garantia de que não deverá haver problemas para obter a residência, mas terão de seguir os procedimentos recomendados.