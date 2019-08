Debate muito participativo na ‘Expo Saúde e Proteção Civil’ no Porto Santo

A ‘Expo Saúde Saúde e Proteção Civil’ arrancou oficialmente no dia 9 de agosto, com um evento muito participado aberto ao público.

A par da cerimónia de abertura, presidida pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, ocorreu um espaço de debate com os actuais dirigentes da área da Saúde e da área da Proteção Civil no Porto Santo. A intervenção destes profissionais foi complementada pela visão e experiência de outros colaboradores do Centro de Saúde e da Corporação de Bombeiros, que em muito enriqueceram o debate e deixaram lançados novos desafios.

Falou-se da história do Centro de Saúde do Porto Santo e foram recordados tempos em que as equipas eram reduzidas e os serviços insuficientes. Hoje, a realidade é completamente diferente e todos reconheceram o forte investimento feito pelo Governo Regional na área da Saúde no Porto Santo. Nos últimos anos muitos novos serviços foram disponibilizados à população, acompanhado de um reforço de pessoal e melhoria das condições infra-estruturais.

O mesmo aconteceu em relação à área da Proteção Civil. Os testemunhos enalteceram a política de investimento público levada a cabo nesta área, nomeadamente a disponibilização de mais meios para o Porto Santo.

Este debate decorreu no espaço da Expo Saúde e Proteção Civil do Porto Santo e contou com a participação do presidente da Comissão dos 600 anos, Guilherme Silva, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, dirigentes da área da Saúde e da Proteção Civil, entre outras entidades civis e militares.

A Expo é uma iniciativa da Secretaria Regional da Saúde em colaboração com diferentes organismos locais e decorre no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, até 23 de Agosto. Está aberto ao público, de segunda a sexta-feira, no período das 11h00 às 16h00 e das 20h00 às 23h00.

Esta actividade enquadra-se no programa oficial da Saúde, no âmbito das Comemorações dos 600 anos do descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.