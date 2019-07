‘Das Ilhas A Primeira’ e ‘Revoltas e Motins na História da Madeira e Porto Santo’ apresentados esta sexta-feira

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura estará presente na apresentação de uma obra e na inauguração de uma exposição e tertúlia, na tarde desta sexta-feira, 12 de Julho.

Pelas 18 horas, está marcada a apresentação da obra ‘Das Ilhas A Primeira’ de Graça Alves e Cláudia Faria. A sessão decorre no Salão Nobre dos Antigos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Porto Santo.

Já pelas 19h30, no Golden Gate Grand Café, no Funchal, acontece o evento ‘Revoltas e Motins na História da Madeira e Porto Santo’. Trata-se de uma exposição de oito telas e uma manifestação teatral, seguida de uma tertúlia com a presença, enquanto oradores, do ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, do presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva, do coordenador de publicações da DRC, Marcelino Castro e do historiador Emanuel Janes.

Todos os evento integram-se nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.