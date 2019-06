D. Nuno Brás apresenta hoje no Funchal o livro ‘Cenas de Deus’

O Bispo do Funchal apresenta hoje, 1 de Junho, às 16 horas, na Feira do Livro que decorre na Avenida Arriaga, o livro da sua autoria denominado ‘Cenas de Deus’, cuja apresentação estará a cargo do professor Pedro Barbas Homem, professor catedráticos e reitor da Universidade Europeia.

A obra ‘Cenas de Deus – Retratos e Coisas da Vida’, editado pela Princípia, contém 180 textos que foram publicados semana após semana no jornal ‘Voz da Verdade’, do Patriarcado de Lisboa, que reflectem sobre duas questões: “onde está Deus?” e “quem é Deus?”.

A atenção à actualidade informativa foi uma das marcas de D. Nuno Brás, bispo auxiliar de Lisboa desde 2011 e um dos responsáveis pela Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Portuguesa.

A obra foi lançada em Dezembro de 2018, em Mafra, sendo que também já foi apresentado em Lisboa, na paróquia de Santa Joana Princesa.