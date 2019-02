Curso de fotografia no Funchal com o fotógrafo David Francisco

O Secretariado da Educação Cristã e o fotógrafo David Francisco organizam um Curso de Fotografia, que terá lugar no Funchal, nas instalações da Universidade Católica. O curso terá início a 20 de Fevereiro com término a 20 de Maio.

O fotógrafo David Francisco completou quarenta anos na fotografia em 2018, constando do seu currículo mais de 20 livros, selos e imensa publicação variada.

Dos seus cursos e workshops têm saído formandos para várias escolas de fotografia portuguesas e estrangeiras. A título de exemplo, uma formanda, nos Estados Unidos da América, frequentou formação de análise e crítica da imagem fotográfica; outros, o curso superior de Fotografia e Multimédia, na Universidade Lusófona; e outros, o Instituto Português de Fotografia. São vários os profissionais de fotografia que passaram pelas formações de David Francisco.

Este curso pode ser frequentado por módulos, em horário pós-laboral (das 19 às 23 horas) e fins de semana (em dia e hora a combinar).

A carga horária total do curso é de 80 horas.

As inscrições podem ser feitas através do número 960 083 637 ou do endereço electrónico [email protected] O pagamento deverá ser feito à entrada da primeira aula, tendo o valor de 65 euros.

O número limite de inscrições, no mínimo, é 10 e, no máximo, 15 formandos.