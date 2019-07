Costa Sul começa a sentir o Verão

As nuvens estão de saída, pelo menos da costa Sul da Madeira, que hoje se apresenta com céu pouco nublado. No restante arquipélago haverá períodos de céu muito nublado e nas vertentes norte e terras altas possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao final da manhã. O vento será fraco a moderado de Norte, soprando por vezes até 40 km/h nas terras altas.

No Funchal o céu estará em geral com poucas nuvens e com vento fraco. A temperatura máxima desceu ligeiramente dos 26ºC para os 25ºC, mantendo-se no Porto Santo nos 24ºC. A Ponta do Sol é recordista hoje com 27ºC. Aos 25ºC chegam Câmara de Lobos e Santa Cruz nas horas mais quentes desta quinta-feira.

O Porto Moniz, São Vicente e Machico ficam-se pelos 24ºC, a Ponta do Pargo, Santana e Caniçal pelos 23ºC.

Quanto ao mar, hoje a temperatura varia entre os 21/23ºC. Na costa Norte com ondas de Nordeste com 1 a 2 metros; na costa Sul serão de Sueste inferiores a 1 metro.

Hoje é mais um dia de risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta tanto na ilha da Madeira como na do Porto Santo, que registam 9 e 8 valores, respectivamente. O IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e ainda que evite a exposição das crianças ao sol.

Hoje em Portugal continental 22 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Coimbra e Viseu apresentam risco máximo de incêndio. Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Monchique, Silves, Loulé, S. Brás de Alportel, Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro), Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei (Castelo Branco), Mação e Ferreira do Zêzere (Santarém). O IPMA colocou também em risco máximo de incêndio os concelhos de Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande (Leiria), Miranda do Corvo, Lousã, Vila Nova de Poiares, Penacova (Coimbra) e Santa Comba Dão (Viseu).

Há também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

O IPMA colocou também todos os distritos do continente, com excepção de Faro, em aviso amarelo devido à previsão de tempo quente até às 22 horas de amanhã.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade na costa Sul do Algarve a partir do final da tarde, com possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro. Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante Norte, soprando do quadrante Leste no Algarve, sendo moderado na faixa costeira a Norte do Cabo Espichel durante a tarde. Nas terras altas, o vento soprará moderado a forte do quadrante Leste na região Sul e, a partir do final da tarde, do quadrante norte nas regiões Norte e Centro.

A previsão aponta ainda para uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Bragança e Leiria) e os 24ºC (em Portalegre) e as máximas entre os 28ºC (em Aveiro) e os 42ºC (em Santarém).