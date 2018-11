Convenção dos Direitos das Crianças vai ser evocada pela UMAR/Madeira

Amanhã dia 20 de Novembro, comemora-se 29 anos sobre a aprovação da Convenção dos Direitos das Crianças.

Durante o Verão deste ano a UMAR/Madeira desenvolveu um projecto nos ATLs dos Centros Comunitários e algumas associações sediadas no Funchal, onde participaram dezenas de crianças e jovens.

O projecto, designado ‘Somos Diferentes Somos Iguais’, tinha como base um teatro de fantoches, cujas personagens abordavam temas muito actuais como os preconceitos, a homofobia, a partilha das responsabilidades e a prevenção da violência.

Desse trabalho resultou alguns materiais feitos pelos participantes que serão expostos numa exposição, que estará aberta ao público durante uma semana, entre o dia 20 e o dia 27 de Novembro.

Essa exposição será apresentada em conferência pela equipa da UMAR responsável por este trabalho, no dia amanhã, pelas 18h30, no Espaço Paulo Martins, na Rua dos Tanoeiros nº 45, no Funchal.