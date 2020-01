Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados toma posse na sexta-feira

No próximo dia 24 de Janeiro, sexta-feira, às 17 horas, terá lugar, no Palácio da Justiça do Funchal, a cerimónia de tomada de posse dos membros do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados e do Conselho de Deontologia da Madeira, eleitos no passado dia 27 de Novembro de 2019.

A cerimónia será presidida pelo bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses, Luís Menezes Leitão.

Na ocasião estarão, ainda, presentes o presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, Jorge Bacelar de Gouveia, a presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, Paula Lourenço, e o presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Carlos Pinto de Abreu.