Conheça alguns dos bicos-de-obra da Secretaria do Turismo e Cultura

Por lapso, na edição impressa de hoje do DIÁRIO, em que apresentamos um conjunto de bicos-de-obra para cada um dos departamento do novo Governo Regional, que nesta tarde toma posse perante a Assembleia Legislativa da Madeira, não apresentamos os referentes à Secretaria do Turismo e Cultura titulada por Eduardo Jesus.

Turismo e Cultura

- Eduardo Jesus – António Eduardo de Freitas Jesus

- Licendiado em Economia

- Nasceu a 18 de Abril de 1969 – 50 anos

Bicos-de-obra

- Garantir a regulamentação da alteração à lei do subsídio social de mobilidade, para que os beneficiários não tenham de adiantar o equivalente à comparticipação do Estado.

- Criar instrumentos que incentivem a requalificação do destino turístico.

- Redefinir a promoção turística da Madeira.

- Dinamizar uma solução para os constrangimentos do aeroporto da Madeira, no que diz respeito ao turismo.