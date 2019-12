Confraria Enogastronómica da Madeira participou em 57 eventos ao longo de 2019

A Confraria Enogastronómica da Madeira apostou, uma vez mais, na promoção e defesa da herança cultural enogastronomica e atlântica da Madeira, tendo participado ao longo deste ano, em 57 eventos enogastronómicos realizados fora da Região, e realizado 11 eventos enogastronómicos no Arquipélago da Madeira.

Para este mês de Dezembro, estão previstas mais três iniciativas fora da ilha, totalizando neste ano de 2019, a presença em 57 eventos.

Janeiro de 2019

1- Confraria Gastronómica da Carne Barrosã, Portugal;

2- Confraria da Fogaça de Santa Maria da Feira, Portugal;

3- Confradia Amigos del Nabo de la Foz de Morcin, Espanha;

4- Semana da Chanfana, Portugal;

5- Confraria Gastronómica do Bacalhau, Portugal;

6- Confraria Gastronómica”Rojões e Sarrabulho”de Baguin do Monte, Portugal;

7- Confrérie des Compagnons du Sciaccarellu (Corséga), França;

8- Congrega dei Radici e Fasiosi, Itália;

Fevereiro de 2019

9- Confraria do Arroz Carolino das Lézirias Rebatejanas, Portugal;

10- Confrérie Saint Romain en Bordelais et Pays Libourne, França;

11- Confrérie des Taste Andouile du Val d`Ajol, França;

Março de 2019

12- Confraria da Lampreia de Entre-os-Rios, Portugal;

13- Confrérie Gastronomique du Val du Loire”Ordre du Poêlon”, França;

14- Confraria da Foda de Monção, Portugal;

Abril de 2019

15- Ordine dei Maetri Coppieri di Alermo, Itália;

16- Confraternita de Gorgonzola di Caremi, Itália;

17- Inauguração da Enoteca Rosa, Itália;

Maio de 2019

18- Confraria Gastronómica da Amadora, Portugal;

19- Confrérie du Grand Ordre du Trou Normand, des Calvados, Cidres et Pommeaux (Ambassad Suisse), Suíça;

Junho de 2019

20- I Challenge Internationale de Degustation de Vins de la Federation Internation de Conféries Bachiques, Finlândia;

21- Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, Portugal;

22- Ordine dell Amarene e del Nebiolo, Itália;

23- Confrérie de Leffe, Bélgica;

24- Confrérie des Chaussons et de la Moinette, Bélgica;

25- Confraria do Vinho Tinto Verde, Portugal;

26- Confrérie d`Or Blanc de Salins-les-Bains, França;

Julho de 2019

27- Confraria Gastronómica “O Moliceiro”, Portugal;

28- Confraria da Broa d’Avanca, Portugal;

29- Confraria do Anho Assado com Arroz no Forno, Portugal;

30- Confrérie du Gruyére, Suíça;

Agosto de 2019

31- Capítulo del Serenisimo Albariño, Espanha;

32- Confrérie de l`Ordre de la Dive Bouteille de Gaillac, França;

33- Real Confraria das Cebolas, Portugal;

34- Confraria do Presunto e da Cebola do Tâmega e Sousa, Portugal;

Setembro de 2019

35- Confraria da Chanfana, Portugal;

36- Confrérie du Senatus Singularis Porcus Porcelerattum, França;

37- Academie du Cep, Suíça;

38- Assembleia da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal;

39- Confrérie Vaudoise des Chevaliers du Bon Pain, Suíça;

40- Confraria das Papas de São Miguel, Portugal;

Outubro de 2019

41- Confrérie des Potes-au-Feu, Suíça;

42- Confrérie de l`Ordre de Saint-Vincent de Jambes, Bélgica;

43- Confraria Gastronómica dos Enchidos, Portugal;

44- Confraria do Chicharo, Portugal;

45- Cofradia de la Nécora de Noja, Espanha;

46- Accademia della Castagna Bianca di Mondovi, Itália;

47- Orden der Ritter von Stern un der Freundchaft, Alemanha;

Novembro de 2019

48- Confraria da Caldeirada de Peixe e de Camarão de Espinho, Portugal;

49- Ordre de Channe, Suíça;

50- Ordre des Kuulappers de Saint-Gilles, Bélgica;

51- Confrérie des Compagnons de la Loucholle, França;

52- V Evento da Confraria Enogastronómica da Madeira, em Portugal continental;

53- Confraria da Marmelada de Odivelas, Portugal;

54- Confraria Nabos e Companhia, Portugal;

Dezembro de 2019

55- Confraria Gastronómica da Raça Arouquesa, Portugal;

56- Assembleia da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal;

57- Confraria do Cabrito e da Serra do Caramulo, Portugal;