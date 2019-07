Confraria Enogastronómica da Madeira marca presença em evento em Marco de Canavezes

A Confraria Enogastronómica da Madeira desloca-se, no próximo sábado, dia 20 de Julho, ao continente, concretamente ao município de Marco de Canavezes (distrito do Porto), onde irá participar no ‘Capítulo da Confraria do Anho Assado com Arroz do Forno’.

Mais um evento integrado no programa da Confraria, que representa regularmente a gastronomia madeirense em eventos organizados por outras confrarias em Portugal e no estrangeiro.

Fundada a 30 de Abril de 2000 e filiada na Federação Nacional das Confrarias da Gastronomia Portuguesa, inicialmente como Academia e, mais tarde como Confraria Gastronómica, a Confraria Enogastronómica da Madeira tem como propósito de defender os pratos típicos da gastronomia madeirense aproveita estes eventos para juntar filiados e confrades em convívios gastronómicos.