Confraria Enogastronómica da Madeira comemora o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa

A Confraria Enogastronómica da Madeira iniciou, ontem (dia 24 de Maio), as comemorações do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa na Região com um convívio no IX Festival da Truta / Rota da Sidra / XXVI Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana, que decorre com muita animação até amanhã.

O evento organizado pela Casa do Povo de São Roque do Faial contou com a confraria da casa - a Confraria da Truta e da Sidra e com a novata, Confraria Aromas e Sabores do Curral das Freiras, numa reunião de esforço para dar conhecer e enaltecer os produtos típicos da localidade.

A Confraria Enogastronómica da Madeira irá prosseguir as comemorações, com um encontro na ilha do Porto Santo, durante o Festival da Rota do Atum, que decorre de 5 a 9 de Junho de 2019.

Nesse mesmo fim-de-semana a C. E. M. participa em Helsínquia, Finlândia, no I Concurso Internacional de Vinhos da Federação de Confraria Báquicas. Na bagagem seguem diversos vinhos madeirenses com sentido de promover a Região como um destino enogastronómico de referência, com vinhos tranquilos e licorosos únicos.