Confirmado: Rocha Mar “não volta a abrir ao público”

Na sequência do que já havia adiantado no fim-de-semana da trágica derrocada que, no mês passado, ceifou a vida da cozinheira do restaurante Rocha Mar, na Calheta, o proprietário deste restaurante ‘oficializou’ hoje que o Rocha Mar “não volta a abrir ao público”, indo assim de encontro ao que também já havia sido manifestado pelo Governo Regional, que através do secretário que tutela os Equipamentos e Infra-estruturas, dias depois da ocorrência veio defender a retirada da capacidade construtiva na zona atingida pelas toneladas de material rochoso.

Com o restaurante fortemente danificado em consequência da derrocada e, posteriormente, pela intervenção de maquinaria pesada que derrubou parte lateral do estabelecimento para conseguir retirar os blocos rochosos de modo a possibilitar o resgate da vítima mortal, hoje Magno Jardim, o proprietário do Rocha Mar reafirmou na sua página de Facebook o encerramento definitivo do espaço que explorava, aproveitando para informar que continua a oferecer aos clientes o mesmo Menu, mas agora no Restaurante Casa das Mudas, outro estabelecimento de restauração que este empresário explora na Calheta.