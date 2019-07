Confirmada vinda de Durão Barroso à Madeira

O II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, que se realizará no Funchal, nos dias 24, 25 e 26 de Julho, conta com a presença de Durão Barroso como orador principal e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Os encontros dos investidores da diáspora permitem mobilizar um conjunto relevante de empreendedores portugueses e luso descendentes no mundo, bem como aproximar os empresários com negócios locais e que da Madeira vendem para o mundo, proporcionando desta forma contributos de grande interesse e facilitando parcerias de negócio.

Atendendo à dimensão e universalidade da diáspora madeirense, bem como à forte ligação afectiva das suas comunidades à Região Autónoma da Madeira, o Governo Regional atribui uma enorme importância aos investidores da diáspora, fomentando um aprofundamento das relações destes empresários com a Madeira e criando redes de negócios em diversos sectores de actividade.

Durão Barroso falará sobre a ‘Madeira – Caminhos para uma valorização global’, no dia 25 de Julho, pelas 10 horas, no Savoy Palace. Nesse mesmo dia, intervêm Guilherme Silva, presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, Fátima Lopes, estilista, Nini Andrade, designer de interiores, Miguel Caires, da Alberto Oculista, entre outros.

A recepção será feita a 24 de Julho, na Quinta Vigia, e a 26 de Julho realizam-se visitas a várias empresas.

O programa do evento está disponível em http://investmadeira.madeira.gov.pt/

Os interessados podem inscrever-se em http://investmadeira.madeira.gov.pt/ através do preenchimento de um formulário online.