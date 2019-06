Confira os números que marcaram esta quinta-feira, 13 de Junho

60 mil euros

O Madeira Andebol SAD vai receber 60 mil euros, por parte do Governo Regional, para fazer face aos custos extraordinários da participação da equipa nas diversas eliminatórias e na final da Taça Challenge.

77 mil euros

A Banda Municipal de Câmara de Lobos vai receber da Câmara Municipal um apoio financeiro na ordem dos 77 mil euros, de modo a garantir a realização de obras de requalificação e reabilitação da sede social desta colectividade filarmónica.

1 milhão de euros

O Governo da Madeira vai investir um milhão de euros na reabilitação do Bairro do Hospital, um dos maiores complexos de habitação social do Funchal. A informação foi divulgada hoje pela secretária da Inclusão e Assuntos Socais, Rita Andrade.

6 obras

A Câmara Municipal do Funchal decidiu hoje atribuir benefícios fiscais e isenções de taxas a seis obras de reabilitação urbana, com votos favoráveis de todos os vereadores.

16%

A Madeira tem cerca de 16% de pessoas com mais de 65 anos de idade. Este dados foram hoje avançados pelo secretário da Saúde, Pedro Ramos, que refere a importância de garantir que os 15 anos que separam o fim da vida activa até à esperança média de vida sejam vividos com dignidade.