Compromissos de campanha assumidos pelo PSD “serão integralmente cumpridos”

A Comissão Política do PSD/Madeira, hoje reunida, e tendo como porta-voz Tranquada Gomes, começou por destacar as três vitórias eleitorais alcançadas, este ano, sublinhando, a esse propósito, “a confiança mais uma vez demonstrada, ao fim de 43 anos, pela população, no projecto social-democrata e na sua continuidade, à frente da governação da Região”.

Para o antigo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, a ‘governação laranja’ pautou-se “por um conjunto de princípios e medidas esta semana aprovado, em sede de Assembleia Legislativa Regional, que assume a continuidade e reforço do investimento na saúde e nas áreas sociais, no emprego e na educação, bem como na dinamização económica, como principais prioridades”.

E deixou ainda a garantia de “que todos os compromissos assumidos, pelo PSD/M, aquando da campanha eleitoral, serão integralmente cumpridos nesta Legislatura”.

No entender de Tranquada Gomes, foi precisamente a “manutenção da estratégia que foi seguida no último mandato”, que “possibilitou que a Madeira registasse evolução em todos os indicadores sociais, económicos e culturais” e, nesta seguimento merece um “reforço” por parte da Comissão Política neste mandato.

Outra das preocupações deixadas, hoje, nesta reunião, conforme referiu Tranquada Gomes, prende-se com “a necessidade de a Região continuar a insistir na resolução dos dossiês pendentes com o Governo da República, exigindo o cumprimento das promessas que estão por resolver há quatro anos, nomeadamente relacionadas com o subsídio de mobilidade, com o novo Hospital e com a ligação marítima por ferry”. Promessas relativamente às quais o PSD/Madeira, tanto no Parlamento regional quanto nacional, “continuará a manifestar a sua luta, numa postura simultaneamente aberta ao diálogo e à concertação”.

Por fim, apelou à “a dinâmica e a mobilização” dos militantes no rumo a 2021, “de modo a que o Partido esteja preparado e capacitado para enfrentar, com sucesso, o desafio das Eleições Autárquicas de 2021, recuperando a sua liderança local e concelhia e devolvendo, às populações, aquilo que perderam com a oposição no poder”, assegurou, na leitura das conclusões.