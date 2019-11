Comissão de acompanhamento já está no terreno a avaliar o novo cemitério do Porto da Cruz

Após a Sessão de Esclarecimento sobre a problemática dos Cemitérios da freguesia do Porto da Cruz, promovida pelo Município de Machico, no passado dia 17 de novembro, no Centro Cívico do Porto da Cruz, da qual resultou a auscultação da população, sendo que a maioria dos participantes se mostraram discordantes da proposta da Câmara para requalificar o cemitério da vila, a Câmara comprometeu-se a avaliar a possível recuperação do cemitério novo, na condição de que estejam garantidas todas as condições de segurança para avançar com este projecto.

Uma semana depois, a Comissão de Acompanhamento, constituída por uma equipa de engenheiros da Universidade da Madeira, pela Arquitecta Responsável pelo projecto de construção inicial, por um engenheiro geotécnico e pelo gabinete técnico de obras municipais da Câmara Municipal de Machico, já se encontram no terreno a avaliar o estado actual daquela infra-estrutura.

Numa primeira análise a Comissão de Acompanhamento, constatou que o estado de degradação das estruturas existentes, tornam inviável a possibilidade de reabilitação da obra existente, agravada pela instabilidade da escarpa sobranceira ao complexo, considerando ser fundamental proceder, numa fase inicial, à estabilização da mesma.

Para o efeito será necessário actuar de imediato, realizando a exumação dos nichos e sepulturas, bem como, a demolição das estruturas danificadas, procedendo ao reaproveitamento de todos os materiais em bom estado de conservação.

Em termos do plano de acção, prevê-se igualmente a realização de estudos geotécnicos para avaliação do nível de composição do solo e um estudo para a estabilização da escarpa. Posteriormente, serão elaborados os projectos de especialidade, tendo em conta os relatórios geotécnicos.

Considerando a análise acima exposta, será necessário adaptar o projecto inicial de ampliação do cemitério, prevendo-se a construção do novo edifício no canto superior esquerdo para os nichos e canto superior direito para a construção da capela e ossários.