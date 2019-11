Colégio dos Jesuítas recebe primeira sessão de divulgação do programa Erasmus+

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participou, esta manhã, na sessão de abertura da acção de divulgação ‘Erasmus+ Educação e Formação - Call 2020’, no Colégio dos Jesuítas.

Estas sessões informativas, dirigidas a docentes, acerca dos aspectos mais relevantes do Programa Erasmus+ Educação e Formação, são promovidas pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, com o apoio da SRE, através da Direcção Regional de Juventude e Desporto, e assumem particular importância pelo facto de contribuírem para um conhecimento mais profundo do Programa da Comissão Europeia que destaca as áreas da Educação e da Formação no âmbito da Estratégia Europa 2020.

A mobilidade individual para fins de aprendizagem e a cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas são oportunidades disponibilizadas pelo Programa Erasmus+.

Já as sessões de hoje incidirão nos sectores do Ensino Escolar, do Ensino e Formação Profissional e da Educação de Adultos.

Atendendo ao número em crescendo de candidaturas aprovadas na Região Autónoma da Madeira e dado o sucesso alcançado pela qualidade dos projectos regionais, a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação destacou cinco técnicos para orientarem estas sessões de divulgação, que decorrem até às 17h30m.