CMF recebe esta quarta-feira apresentação da prova ‘UMa Corrida pela Vida’

O Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai acolher amanhã, dia 20 de Março, pelas 11 horas, a apresentação da primeira edição da prova ‘UMa Corrida pela Vida’, integrada nas comemorações dos 30 anos da Universidade da Madeira (UMa).

Na apresentação vão estar presentes a Vice-Reitora da UMa, Custódia Drumond; o membro da Comissão Executiva das Comemorações dos 30 anos, Óscar Solano Faria; o Presidente da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, Policarpo Gouveia; e o Vereador da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro da Juventude e Desporto, João Pedro Vieira.

A prova desportiva tem partida agendada para as 09h30 de domingo, 24 de Março, e inclui uma corrida destinada aos escalões de Juvenis, Juniores, Seniores e Veteranos, com uma extensão aproximada de 5km, e uma caminhada direcionada a toda a população em geral, sem carácter competitivo, com uma extensão aproximada de 1km. Parte do valor das inscrições reverte para o Fundo de Apoio de Emergência da UMa.