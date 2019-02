A Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela, através de um nota de imprensa, que amanhã, quinta-feira, dia 14 de Fevereiro, será necessário intervir na rede de abastecimento de água da Rua Dr. Pita (São Martinho). Situação que afectará o abastecimento no referido arruamento e no Caminho da Casa Branca e Rua João Paulo II, entre as 9 e as 12 horas.