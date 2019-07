CMF quer introduzir tecnologia no sector da limpeza urbana

A Câmara do Funchal confirmou, esta manhã, a adesão do município a uma nova associação nacional denominada ‘Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis’, que junta outros 13 municípios do país. A introdução de mais tecnologia e uma maior sustentabilidade no sector da limpeza urbana foram os objectivos que a vice-presidente Idalina Perestrelo espera ver alcançados com esta medida.

“No município do Funchal temos uma qualidade de excelência na limpeza urbana. Nesta área somos reconhecidos quer a nível regional quer a nível nacional. Temos uma cidade com muita qualidade e aquilo que se pretende é melhorar ainda mais. A integração nesta rede tem como um dos objectos o melhoramento das formas de limpeza e da tecnologia a usar nesta área”, referiu a autarca, que lembrou que “o município do Funchal aboliu o uso do glifosato e a limpeza da cidade torna-se mais difícil com a simples limpeza manual”.

No entender da vice-presidente da CMF, a integração na ‘Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis’ abre também perspectivas de captação de apoios. “Existem muitas falhas e com esta associação pretende-se criar alguma pressão no sentido de que venham a existir mais apoios e fundos”, assumiu.

Na reunião camarária desta manhã foram também aprovados três projectos na Área da Reabilitação Urbana (ARU), designadamente na Rua da Conceição, Rua da Queimada e Rua da Carreira. Idalina Perestrelo revelou que graças aos incentivos previstos na ARU já foram reabilitados mais de imóveis na zona delimitada do centro, a que corresponde um investimento de mais de 30 milhões de euros. “Durante muitos anos esta área foi esquecida, o que levou a um abandono do centro da cidade. Com este executivo estamos a conseguir dinamizar e a inverter o abandono”, afirmou a porta-voz do executivo.