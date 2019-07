CMF promove tertúlia sobre moda e calçado madeirense esta quarta-feira na Sapataria Porto

A Câmara Municipal do Funchal vai promover, através do Departamento de Economia e Cultura e da Biblioteca Municipal, uma tertúlia sobre o tema ‘Moda e Calçado Madeirense’, que terá lugar esta quarta-feira, dia 24 de julho, pelas 18 horas, na histórica Sapataria Porto, na Rua dos Tanoeiros. As entradas são livres.

Esta é mais uma iniciativa inserida no ‘Espaço Comercial e Cultural’, um projecto municipal que consiste num conjunto de tertúlias que visam dinamizar o comércio local, através de actividades de índole cultural. O objectivo destes encontros é, assim, desfrutar de um serão ímpar, procurando atrair novos públicos a estes espaços comerciais, aliando a valorização e divulgação dos mesmos com a promoção dos talentos locais.

Em debate esta semana estarão temas como a moda, a personalidade, as tendências e o que de melhor produzem os madeirenses nesta área. Num painel composto por estilistas regionais, vão participar nesta conversa Susana Menezes, formada em Design de Moda pelo IADE, Sandra Vieira, formada em Applied Fashion Design and Technology pela Sydney Institute TAFE Austrália, e André Correia, licenciado em Design e Pós-graduado em Arte e Design no Espaço Público.

A moderação ficará a cargo de Licínia Macedo, figura incontornável da moda madeirense, eleita Miss Portugal em 1999 e atualmente apresentadora da RTP-Madeira, em programas como ‘Passeio Público’ e outras rúbricas de moda e entretenimento. Haverá ainda espaço para a atuação musical do grupo Alma do Atlântico.

A próxima tertúlia está já marcada para o mês de outubro, e irá decorrer no Wine Bar/Restaurante ‘Regiões House’, localizado na Rua Direita.