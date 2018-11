CMF promove caminhada pela erradicação da violência contra as mulheres

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala, na próxima sexta-feira, dia 23 de Novembro, o Dia Mundial pela Erradicação da Violência contra as Mulheres, com uma caminhada com saída dos Paços do Concelho do Funchal, tal como tem sido tradição nos últimos anos.

A concentração está marcada para as 16 horas, na Praça do Município, e é promovida pelo Conselho Municipal para a Igualdade de Género, contando com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, da Conselheira Municipal para a Igualdade, Guida Vieira, e da vereadora com esta tutela, Madalena Nunes, entre vários outros representantes de entidades públicas e privadas, e todos os cidadãos interessados, sejam homens ou mulheres, a quem se pede que tragam uma peça de vestuário preta.

Trata-se de uma marcha simbólica mas que, no entender de Paulo Cafôfo, salienta “uma vez mais o compromisso do Funchal para com a causa da Igualdade de Género, fazendo eco do extenso trabalho desenvolvido pelo actual executivo que, ao longo dos últimos anos, desenvolveu um Plano para o efeito, bem como criou um Conselho Municipal, um Dia Municipal da Igualdade e, ainda, o Prémio Municipal Maria Aurora, iniciativas algumas das quais pioneiras na Região, que têm moldado a face do concelho”.

A CMF convida todos os cidadãos a associarem-se a esta iniciativa, esta sexta-feira à tarde.