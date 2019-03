CMF investe 125 mil euros na manutenção e reparação das redes de água do concelho

A Câmara Municipal do Funchal investiu 125 mil euros numa nova empreitada destinada à conservação das redes de abastecimento de água potável do concelho. O investimento, segundo informou a edilidade funchalense, vem assegurar os recursos necessários para o reforço da capacidade de intervenção da Autarquia em termos de manutenção e reparação de derrames, concorrendo para o combate às perdas de água no Funchal.

O vice-presidente Miguel Silva Gouveia, que tem o pelouro das Águas e Saneamento Básico no Município, realça a “importância de acompanhar de perto todas as ocorrências na nossa rede de abastecimento de água, para que exista celeridade e eficácia na intervenção da Autarquia em todos os cenários, 365 dias por ano.”

O autarca acrescenta que “não basta fazer investimentos de raiz, é fundamental agir de forma permanente e consistente no terreno, de modo a aferir constantemente as carências da rede e agir com prontidão sobre derrames, apostando na excelência do serviço prestado, na redução de perdas e na defesa do meio Ambiente. Para tal, é impreterível que as Águas do Funchal disponham dos meios para otimizar a sua intervenção, prestando um serviço público cada vez melhor.”

A Câmara Municipal do Funchal também informou que apostou, este ano, na autonomização da sua Divisão de Águas e Saneamento Básico, que estava integrada no Departamento de Infraestruturas e Equipamentos da CMF, criando as “Águas do Funchal”, um serviço que passa a ter poderes equivalentes aos de um Departamento Municipal e serviços centralizados na antiga escola Aspirante Mota Freitas, em Santa Maria Maior.

A transferência de todos os serviços ligados à gestão das águas e do saneamento básico no Funchal para a sua nova sede já começou, num processo que a Autarquia conta ter concluído nos próximos meses. Entre as principais novidades, contam-se a implementação de um inovador sistema de telegestão, que vai permitir detetar, em tempo real, derrames de água não visíveis na cidade, transformando por completo a forma como os serviços municipais respondem a este tipo de situações.