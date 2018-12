CMF garante mercado aberto nos dias fortes

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai manter, conforme previsto, os mercados municipais dos Lavradores e da Penteada abertos a partir de hoje e até dia 2 de Janeiro, encerrando apenas nos dias 25 e 26 de Dezembro e 1 de Janeiro.

De referir que no dia 21, o horário de encerramento será apenas às 20h no Mercado dos Lavradores e às 21 horas no Mercado da Penteada, ao passo que, no dia 22, será às 20 horas no Mercado dos Lavradores e às 19 horas na Penteada, dando oportunidade aos madeirenses de fazerem as típicas compras de Natal nestes estabelecimentos.

Para além da tradicional Noite do Mercado, o Mercado dos Lavradores estará igualmente aberto nos dias 24, 29, 30 e 31 até às 12 horas, o que potencia a visita dos turistas.

Os mercados estarão igualmente abertos nos dias 30 e 31 de Dezembro, até às 14 horas, permitindo que aqueles que os visitam nessas datas tenham oportunidade de usufruir destes espaços tão emblemáticos da cidade do Funchal.

A autarquia aproveita, ainda, a oportunidade para destacar ao trabalho de todos os funcionários nesta quadra, sublinhando o sucesso dos enfeites do Natal na Praça do Peixe e sucesso dos domingos do ‘Natal na Praça’.